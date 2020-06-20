Погода в день Парада Победы: каких сюрпризов ждать

20.06.2020, 15:42, Новости дня

75 лет назад утро во время парада 1945 года, который состоялся 24 июня, было пасмурным и дождливым. Ровно в 10 часов, с боем кремлевских курантов, Георгий Жуков, принимавший парад, на белом коне выехал на Красную площадь. Место для движения ему навстречу занял командующий парадом Константин Рокоссовский. Парад длился два часа под проливным дождем. В Москве в тот день было довольно прохладно. Даже в разгар дня столбики термометров не смогли подняться выше отметки плюс 15 градусов.

В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч ракет. Кульминацией праздника стало полотнище с изображением Ордена Победы, появившееся высоко в небе в лучах прожекторов.

В этот раз обширная циклоническая депрессия охватит большую часть Сибири и Дальнего Востока. Здесь не обойдется без дождей, а в Среднем и Нижнем Приобье к ненастью добавится ощутимое похолодание. Атмосферный фронт спровоцирует ливни и грозы в Южной России. А вот Камчатка, Курилы, Сахалин, северо-запад и центр Европейской РФ окажутся в области антициклонов.

И в Москве погода ожидается вполне комфортной. Вероятность дождей невелика, а температурный режим умеренно жаркий. Утром в столице около плюс 18, в разгар дня столбики термометров поднимутся до плюс 26. К началу праздничного салюта придет вечерняя свежесть – плюс 17-19.

Текст:

Метеовести