Президент пообещал заняться 96-летней больницей

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20.06.2020, 15:42, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин осведомлен о проблемах медицины в Забайкалье и недавно обсуждал это с губернатором края Александром Осиповым. Отдельно президент пообещал заняться вопросом строительства нового здания детской краевой больницы в Чите.

Действующему корпусу этой больницы уже 96 лет. Ситуация обсуждалась на встрече президента с медицинскими работниками, которая прошла в режиме видеоконференции.

О дефиците качественных зданий больниц и поликлиник в Забайкальском крае рассказала главе государства врач-терапевт читинской городской клинической больницы номер 1. Она попросила главу государства поддержать проект строительства нового здания детской краевой больницы, проектная документация которого уже разработана.

Пока президент рассчитывает, что помощь по борьбе с коронавирусом COVID-19, которая оказывается Забайкалью сейчас, будет эффективной. По словам главы государства, сплоченность и взаимовыручка, которую продемонстрировали медики по всей России, уже заставили эту тяжелейшую эпидемию отступить. В частности, в РФ не допустили критического роста смертности, срывов и паралича в работе медицинских учреждений, что, к сожалению, произошло кое-где за границей.

Встречу президента с медицинскими работниками транслировали телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.



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