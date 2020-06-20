Путин пообещал сохранить надбавки врачам за COVID-19 до конца лета, а дополнительные места в больницах — до конца года

20.06.2020, 15:40, Новости дня

Дополнительные места в московских больницах для больных COVID-19 должны остаться в расчете на осень 2020-го или 2021 года. Об этом 20 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

“Что касается дополнительных мест, они должны быть в запасе на всякий случай, на текущую осень или на будущую”, – цитирует Путина “Интерфакс”.

Президент также пообещал сохранить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медиков, которые борются с коронавирусом.

По мнению Путина, Россия проходит через эпидемию коронавирусной инфекции “с наименьшими потерями, во всяком случае, до сих пор”. Президент связал это с “широкими возможностями коечного фонда”. Создаваемые в России лекарства от COVID-19 президент счел “лучшими в мире”.

С начала эпидемии COVID-19 на территории России было зафиксировано 576 952 случая заражения коронавирусной инфекцией. На протяжении первых месяцев медики жаловались на нехватку в больницах мест и средств защиты для медперсонала, кроме того, многие медработники в регионах говорили, что не получили обещанных президентом надбавок.