 

Российские бизнесмены заплатили $4млн за освобождение экс-президента Армении

20.06.2020, 15:40, Новости дня

Российские бизнесмены внесли залог бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его представителя.

Сумма составила два миллиарда драмов ($4,1 млн). Залог выплатили Самвел Карапетян (группа компаний «Ташир»), Сергей Амбарцумян (группа компаний «Монарх»), Геннадий Степанян (российский бизнесмен и меценат). Оставшуюся часть суммы внесла АФК «Система», где Кочарян является независимым директором.

После внесения суммы Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении из-под стражи.

Сейчас бывший президент находится в медицинском центре “Измирлян”, где по решению суда от 29 мая должен оставаться до окончания пандемии коронавируса.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. В 2018 году он был арестован по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему, в частности, вменяли разгон протестных акций после выборов президента, в ходе которого погибли несколько человек.

Кочаряна освобождали и снова арестовывали несколько раз. В июле 2019 года года Конституционный суд Армении приостановил дело против него. Сам Кочарян в 2018 году связывал свое уголовное преследование с “личной расправой”.

 



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