Звезда сериала “Мелроуз плейс” Хизер Локлир выходит замуж за мужчину, из-за которого попала в тюрьму

20.06.2020, 15:35, Разное

Жизнь актрисы Хизер Локлир, получившей известность в 1990 годы благодаря сериалу “Мелроуз Плейс”, потихоньку налаживается. Если последние несколько лет ее имя появлялось в иностранной прессе в основном по скандальным поводам, то теперь все изменилось. Стало известно, что 58-летняя Хизер приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда, 58-летнего Криса Хейссера. Сначала она была замечена с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце фотографами издания Daily Mail, а чуть позже журнал People получил официальное подтверждение радостной новости.

Они помолвлены с конца апреля, когда была годовщина трезвого образа жизни Хизер. Теперь они по-настоящему счастливы. Семья, родители, братья и сестры и дочь очень поддерживали ее на протяжении всего этого периода и теперь рады за нее, – раскрыли подробности друзья пары.

Хизер и Крис

История любви Хизер и Криса началась красиво. Они вместе учились в школе в 70-х и были влюблены друг в друга, потом жизнь их развела по разным дорогам, но эти дороги вновь пересеклись через много-много лет. В 2017-м Хизер и Крис встретились и закрутили роман. Но с этого момента позитивные нотки начали уступать негативным. В начале 2018-го в их дом часто наведывалась полиция по причине бесконечных ссор и драк пары. Последний инцидент, который закончился для актрисы попаданием в тюрьму и судом, но в конечном итоге привел ее к положительным изменениям в жизни, случился в феврале того же года.

25 февраля около 9.40 утра Хизер арестовали в ее доме после того, как брат вызвал стражей порядка. Согласно отчету Los Angeles Times, брат пришел в гости к Хизер и Крис и стал свидетелем их бытового спора. В ходе ссоры Хизер якобы начала драться и до приезда наряда нанесла бойфренду несколько ударов. Кроме того, когда ее хотели арестовать полицейские, Хизер оказала им сопротивление. Взбунтовавшуюся актрису сначала отвезли в больницу, затем поместили в тюрьму, но выпустили под залог в 20 000 долларов.

В июле 2018-го Хизер признала себя виновной в суде и была приговорена к 36 месяцам испытательного срока, штрафу в размере 2000 долларов и прохождению программы DUI (Программы обучения и консультирования по вопросам алкоголизма и наркомании) в течение 9 месяцев. В январе 2019-го журнал Us Weekly сообщил, что Хизер и Крис расстались, а в октябре того же года она провела месяц в реабилитационной клинике.