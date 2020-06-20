 

В СИЗО Винницы и Житомира появились платные камеры. Малюська озвучил расценки и показал условия

20.06.2020, 15:33, Новости дня

Министр юстиции Украины Денис Малюська 20 июня в Facebook озвучил стоимость содержания в платных камерах следственных изоляторов Житомира и Винницы.

“Чувствую себя агентом по продажам сети гостиниц”, – заявил министр.

По его словам, сутки в платной камере СИЗО Винницы стоят 586 грн, неделя – 2095 грн, а месяц – 3123 грн.

відчуваю себе агентом з продажів мережі готелів)Вінниця, сізо:1 доба – 586,00 грнтиждень – 2095,00 грнмісяць – 3123,00 грн

Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 20. juuni 2020

В Житомире платная камера на сутки будет стоить 610 грн, на неделю – 2070 грн, на месяц – 3940 грн.

Житомирсьогодні відкрили платну камеру у місцевому сізо.ціни:за 1 добу – 610,00 грнза тиждень – 2070,00 грнза…

Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 20. juuni 2020

8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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