 

Киев и девять областей остаются не готовыми к ослаблению карантина

20.06.2020, 15:33, Новости дня

В Украине по состоянию на 20 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и еще девять областей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Эти регионы не отвечают требованию инцидентности (количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние семь дней), этот показатель должен быть менее 12 на 100 тыс. человек, а Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям.

По данным Минздрава, этот показатель самый высокий в Черновицкой – 44,27, Ровенской – 41,55, Львовской – 40,66, Закарпатской – 38,77, Волынской области – 37,72.

В Тернопольской области – 23,12, Ивано-Франковской – 20,91, Винницкой – 16,71, Житомирской – 16,32, городе Киеве – 13,95.

Закарпатская область также превышает показатель по загруженности больничных коек – 56,93%.

Ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:

инцидентность заболеваний за последние семь дней должна составлять менее 12 на 100 тыс. населения;
загруженность мест в больницах менее 50%;
проведение за последние семь дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тыс. населения.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

С 13 июня в Украине наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, ежедневно фиксируют более 600 новых случаев коронавируса. За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 35 825. От коронавирусной инфекции скончалось 994 человек, выздоровело 16 406 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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