 

Европарламент утвердил рекомендации по “Восточному партнерству”. Странам-партнерам напомнили, что членство в ЕС программой не предусмотрено

20.06.2020, 15:33, Новости дня

Европейский парламент 19 июня принял рекомендации Совету ЕС, Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности по развитию программы “Восточного партнерства”. Текст документа опубликован на сайте парламента.

В частности, Европарламент рекомендовал институтам ЕС “подчеркнуть, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе любое европейское государство может подать заявку на вступление в ЕС при условии, что оно уважает ценности человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и прав человека”.

“[Органам ЕС рекомендуется] признать, что, хотя вступление не предусмотрено в рамках “Восточного партнерства”, программа может способствовать процессу постепенной интеграции в ЕС”, – сказано в документе.

Европарламент напоминает, что для вступления в Евросоюз страна-кандидат должна привести свое законодательство в соответствие с европейским, а также соответствовать другим критериям членства.

При этом Европарламент отмечает, что “Восточное партнерство” должно “оставаться привлекательной основой для сотрудничества и поддерживать этот процесс в соответствии с принципом “больше для большего”, чтобы страны-партнеры были вовлечены в процесс реформ и европейской интеграции”.

Авторы резолюции подчеркивают, что страны “Восточного партнерства” демонстрируют готовность к сотрудничеству, берут на себя “все больше и больше ответственности” и стремятся к более тесной интеграции с Европейским союзом. В связи с этим резолюция призывает нынешних и будущих руководителей институтов ЕС формировать “амбициозную повестку дня” для сотрудничества со странами-партнерами.

“Восточное партнерство” – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран “Восточного партнерства”.

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике “Восточного партнерства” на период после 2020 года. Совет считает, что “Восточное партнерство” должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.

Стремление Украины к членству в ЕС закреплено в Конституции страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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