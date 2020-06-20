 

Песков отметил негативное влияние пандемии на отношения между странами

20.06.2020, 15:30, Новости дня

Пандемия вместо мирового единения спровоцировала антагонизацию некоторых стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пандемия никоим образом, к сожалению, необъяснимым образом не способствовала мировому единению. Напротив, она привела, действительно, к антагонизации некоторых стран», – сообщил Песков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Позиция РФ с самого начала распространения в мире неизменна, добавил он.

«[Президент Владимир] Путин с самого начала отстаивает необходимость взаимодействия на международном уровне и считает, что это абсолютно неотъемлемая часть процесса восстановления [после пандемии]», – отметил представитель Кремля.

Россия с начала пандемии предлагала помощь Китаю и другим государствам в борьбе с вирусом, после этого РФ помогали другие страны.

«Путин в последние два месяца работал в режиме очень высокой насыщенности телефонной дипломатии, и все его зарубежные собеседники говорили с ним о взаимодействии в области борьбы с коронавирусом, все говорили о необходимости единения усилий в плане антикризисных мер», – сказал Песков.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 7889 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 576 тыс. 952 случая заболевания. Накануне, 19 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7972.



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