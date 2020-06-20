Во Владимире создали огромную композицию из цветов «Врачи – герои!»

20.06.2020, 15:30, Новости дня

В канун празднования дня медицинского работника во Владимире молодой бизнесмен Владимир Лялин поздравил врачей с профессиональным праздником, воздвигнув на улице Добросельской цветочную клумбу площадью свыше 60 кв. метров с текстом «Врачи – герои!».

Композиция состоит из сотен цветов, которые подобраны так, чтобы длительное время сохранять свой цвет. Надпись из цветов расположилась между домами 163 и 165 на высоком склоне, который обеспечит хороший обзор и видимость с разных ракурсов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сложно найти человека, которого пандемия обошла стороной и никак не задела. К сожалению, некоторых моих друзей, работников производства инфекция все-таки достала, несмотря на все меры предосторожности. От страшной болезни их спасли только самоотверженность и героизм врачей, ежедневно рискующих своими жизнями», – сказал Лялин.

По его словам, эта надпись из цветов нужна как напоминание нам о том, «кому нужно быть благодарными за спасение от пандемии и здоровье наших близких».

«Многие представители бизнеса еще в самом начале вспышки проявили ответственность и направили свои ресурсы на помощь окружающим. Уверен, это отношение сохранится и найдет еще много продолжателей», – подчеркнул бизнесмен.

Уточняется, что помимо надписи, к празднику врачам городских больниц будет доставлена свежая выпечка.

Отмечается, что городские власти взяли на себя регулярный уход цветочной композицией.

Ранее президент Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом, отметив, что они мужественно выполняют свой долг. А также выразил слова соболезнования семьям медиков, которые потеряли близких, подчеркнув, что «жертвенный подвиг медицинских работников» в период коронавируса «навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны».

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.