Собянин призвал сохранить режим удаленной работы в Москве еще на «месяц-другой»

20.06.2020, 15:24, Разное

Режим удаленной работы, на который москвичи перешли на фоне распространения пандемии коронавируса, стоит продлить еще на пару месяцев. С таким призывом к работодателям мэр Москвы Сергей Собянин обратился в эфире телеканала «Россия 1».

«Особенно сейчас, когда мы только выходим из коронавирусной истории, если можно в офисе сохранить "удаленку", то надо ее сохранять. Сохранять ближайшие недели, а может быть даже и месяц-другой еще дополнительно, так как все равно есть еще опасность заражения», — пояснил столичный градоначальник.

Собянин подчеркнул, что чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем будет лучше, и напомнил, что сейчас законодатели разрабатывают изменения в трудовом законодательстве, которые касаются удаленной работы.

По словам мэра, в последнее время количество передвижений по городу выросло и теперь составляет уже 70% от докризисного уровня. Поэтому, уверен Собянин, москвичам следует сохранять меры предосторожности и использовать защитные средства для выхода на улицу. Напомним, что с начала пандемии в Москве выявили более 211 тысяч заразившихся коронавирусом.

16 июня в Госдуму внесли законопроект об удаленной работе в России, который предусматривает закрепление режима труда сотрудника на удаленке. В том числе, документ будет защищать работника от требований руководства оставаться на связи в нерабочее время.

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