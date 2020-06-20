Пенс отказался произносить фразу «Black Lives Matter»

20.06.2020, 15:08, Новости дня

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс не стал произносить фразу «Black Lives Matter» (жизни чернокожих важны) и отметил, что все жизни имеют значение.

Пенс в интервью 6 ABC отказался произносить лозунг «Black Lives Matter», передает РИА «Новости».

Ведущий пояснил, что число лидеров-республиканцев, которые произносили эту фразу, крайне мало.

«Я бы хотел сказать, что то, что произошло с Джорджем Флойдом – трагедия, и в этой стране, особенно в Juneteenth (день освобождения рабов), мы празднуем тот факт, что с самого основания этой страны мы дорожим идеалом, что все мы созданы равными и наделены нашим Создателем определенными неотъемлемыми правами, поэтому все жизни имеют значение, в самом прямом смысле», – сказал вице-президент.

Он выразил несогласие с тем, что есть американцы, которые отрицают ценность каждой человеческой жизни.

«И все же, вы не будете произносить эти слова, мы поняли ваше объяснение», – подвел итог ведущий.

Напомним, погромы и протесты под лозунгом «Black Lives Matter», начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. Также на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.