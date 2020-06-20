Бураков: Принятие поправок к Конституции придаст уверенности в завтрашнем дне

20.06.2020, 15:08, Новости дня

«Я хочу, чтобы РФ была экономически развитым государством, потому что экономика создает прочную базу промышленного и сельскохозяйственного производства. А это гарантированные рабочие места», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер Российской партии пенсионеров Владимир Бураков. Политик объяснил, почему поддерживает поправки в Конституцию.

«Поправки в Конституцию необходимы, потому что в 1993 году было не так много времени для создания новой Конституции. Рядом находились очень добрые «советники», которые сделали нам Конституцию, очень похожую на конституции США, Германии и Франции. В ней было дано много свобод гражданам, но вместе с этим были совершенно упущенны вопросы социального обеспечения. В Конституции 1993 года нет ни одного слова о пенсионерах или пенсионном обеспечении», – сказал Владимир Бураков.

Политик напомнил, что в новой редакции Основного закона гражданам РФ гарантируется пенсионное обеспечение, в том числе индексация пенсий, о чем говорится в 75-й статье. «Существующая нормативная база, которая обеспечивает пенсионное законодательство, может быть не совершенна. Пенсионное обеспечение регулируют около ста нормативных документов. Некоторые из них дублируют или противоречат друг другу. Но Российская партия пенсионеров работает над тем, чтобы унифицировать практически все пенсионное законодательство в виде социального кодекса, в котором будут прописаны права и обязанности государства в отношении человека», – отметил Бураков.

В обновленной Конституции много говорится о медицинском обеспечении, подчеркивает политик. «Может быть, после принятия поправок к Конституции будет пересмотрена не очень удачная реформа нашего здравоохранения. В Конституции уже прописаны определенные позиции, которые говорят о том, что медицина должна заботиться о здоровье человека», – указал Бураков.

В проекте изменений статьи 72 Основного закона закреплена обязанность государства по обеспечению доступной и качественной медпомощи, по сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни.

Лидер Российской партии пенсионеров напомнил, что в 71-й статье появился раздел, связанный с воспитанием детей. «Там прописано, что государство берет на себя ответственность за культурное и нравственное воспитание, физическое развитие, воспитание чувства патриотизма и уважения к старшим. Если просто задуматься над каждым из этих слов, то можно сделать вывод, что после принятия поправок должен в корне меняться образ воспитания нашего будущего поколения. Эта статья обеспечивает совершенно другое будущее нашему государству. Дети – наше будущее. Если мы вкладываем в них понятие о высокой нравственности и культуре, которая присуща российскому человеку, то новое общество будет общество высоконравственных и культурных людей», – считает Бураков.

Политик приветствовал появление в Конституции формулировки о привитии детям уважения к старшим. «Дети перестают уважать своих бабушек и дедушек, потому что СМИ, фильмы создают образ старшего поколения как немощных и ненужных людей. А уважительное отношение к старшим – это залог стабильности в государстве. Поправки придают совершенно другой вид нашей Конституции, которая будет отличаться от конституций всех других стран», – подчеркнул собеседник.

По его словам, принятие новой Конституции будет способствовать развитию экономики и благосостояние людей должно значительно улучшится. «Развитие экономики – это уверенность человека в завтрашнем дне», – подытожил Владимир Бураков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.