 

Путин рассказал о поддержке Дагестана в ситуации с коронавирусом

20.06.2020, 14:53, Новости дня

Республика Дагестан в ситуации с коронавирусной инфекцией может рассчитывать на поддержку всей России, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с медработниками.

Президент пообщался с медиками, представляющими Дагестан, и отметил, что понимает, как сложно было им в первые недели распространения заболевания, передает РИА «Новости».

«Что касается сложных моментов в жизни дагестанского народа, то(…) Дагестан вправе рассчитывать на такую поддержку всей страны», – заверил глава государства.

По его словам, когда регион столкнулся с нападением террористов, то народ Дагестана встал на защиту не только своих интересов, но и интересов всей России.

«И страна должна отвечать республике поддержкой тогда, когда она сталкивается с проблемами подобного рода», – подчеркнул Путин. Он добавил, что страна благодаря медикам пройдет через испытания коронавируса достойно.

Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, в данный момент этот показатель составляет 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.



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