Путин призвал «задавить» коронавирус в регионах

20.06.2020, 14:53, Новости дня

Опыт медицинских работников из Москвы поможет побороть распространение коронавируса в российских регионах в ближайшее время, сообщил президент Владимир Путин.

«Нам нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах. Мы имеем в виду опыт Москвы и исходим из того, что это удастся сделать эффективно в самое ближайшее время», – сказал президент, передает ТАСС.

Также Путин отметил, что созданные в Москве дополнительные койки для инфицированных коронавирусом не планируют сокращать, они будут зарезервированы на осень.

«Мы договорились с мэром [Москвы Сергеем] Собяниным, что дополнительные койки, которые созданы, закрывать в Москве пока не будут, а вот перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе. А что касается дополнительных мест, они должны быть у нас в запасе, даже если в ближайшее время будут не нужны, на всякий случай на осень текущего года или на будущее», – отметил глава государства.

Путин отметил, что в РФ в ходе лечения коронавируса аппараты искусственной вентиляции легких используются всего на 2% благодаря работе на опережение.

«Система искусственной вентиляции легких, хотя мы не выполнили еще стопроцентно план оснащения ими больничных коек, но она используется только на 2%, если ошибусь меня потом министр поправит», – отметил он, передает РИА «Новости».

Это обосновано тем, что «с первых шагов человека берут и ведут: либо в домашних условиях, либо в больницах», указал глава государства.

Пандемию удается преодолевать с наименьшими потерями, поскольку «широкая возможность использования коечного фонда, имеющегося в стране, дает возможность на первых этапах болезни максимальное количество больных госпитализировать», добавил Путин.

В ходе своего общения с медработниками в субботу Путин поблагодарилих за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг.

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.