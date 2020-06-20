Путин рассказал, в каком роддоме родился

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20.06.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе беседы с медиками в режиме видеоконференции рассказал врачам из Петербурга, в каком роддоме появился на свет.

Во время диалога семья врачей из Петербурга рассказала о своей работе в Мариинской больнице, передает ТАСС. Путин уточнил, что это – одна из самых больших больниц в городе.

«На Литейном она находится?» – спросил глава государства. Врачи ответили утвердительно.

«Все эти места мне хорошо известны, потому что я родился в «Снегиревке» (родильный дом имени профессора Снегирева, находится на улице Маяковского в Петербурге – прим. ВЗГЛЯД), это рядышком», – сказал Путин.

Он пожелал успехов семье врачей и поздравил с наступающим Днем медицинского работника, который отмечается 21 июня.

19 мая президент Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

В июне премьер Михаил Мишустин сообщил, что общая сумма субсидий на выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, превысит 5 млрд рублей.

Отметим, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.



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