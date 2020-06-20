В Кремле охарактеризовали как «самый низший» уровень отношений с Польшей

20.06.2020, 14:48, Новости дня

Отношения РФ и Польши сегодня находятся на самом низком уровне, что противоречит интересам двух стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Наши отношения сегодняшние с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие. Они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном», – передает ТАСС слова Пескова.

Он также отметил, что РФ уже приобрела «антитела» против информационных кампаний из-за рубежа, поэтому давление на страну извне уже не доставляет большого дискомфорта.

«Поскольку мы уже приобрели определенный иммунитет с активными антителами, поскольку мы уже научились противодействовать этим информационным кампаниям, то поэтому я бы не сказал, что это такое сильное давление, которое доставляет нам сильный дискомфорт», – отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь также добавил, что у российской стороны вызывают сожаление конфронтационные настроения Варшавы.

«Является ли это какими-то последствиями нашей общей истории с Польшей или нет – трудно сказать. Это, наверное, нужно анализировать ученым и историкам. Мы исходим только из реалий, а реалии таковы, что интересы диктуют сотрудничество, интересы диктуют взаимный диалог, взаимную выгоду в основе отношений. Но в реальности мы имеем абсолютно конфронтационные настроения со стороны Варшавы. Мы сожалеем в этой связи», – сказал Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что рост самостоятельности РФ «всегда не нравился» многим западным странам.