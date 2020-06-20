Бригада московских врачей завершила работу в Дагестане

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20.06.2020, 14:48, Новости дня

Бригада врачей из Москвы под руководством главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко закончила работу в Дагестане и отправилась домой.

Проводил медиков в аэропорту председатель правительства республики Артем Здунов, передает РГВК «Дагестан».

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Публикация от РГВК Дагестан (@rgvk_tv) 19 Июн 2020 в 10:23 PDT

  

От имени главы региона он вручил благодарности за оказанную помощь в борьбе с распространением коронавируса пяти врачам. К предстоящему Дню медицинского работника награды и премии получат и дагестанские медики.

Всего было сформировано девять таких бригад. Трудятся они по всей стране. В Дагестане эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, поэтому группа врачей возвращается к своему месту работы. Денис Проценко отметил, что Дагестан – чудесный край. Люди здесь остаются добрыми и гостеприимными, несмотря на сложившуюся ситуацию.

В субботу президент Владимир Путин заявил, что республика Дагестан в ситуации с коронавирусной инфекцией может рассчитывать на поддержку всей России.



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