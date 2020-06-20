 

Борьба с коронавирусом: правительство будет держать на контроле вопрос выплат

20.06.2020, 14:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск, положенные медицинским работникам. Во время встречи с медицинскими работниками​​​ накануне профессионального праздника, глава государства потребовал, чтобы "не было никаких сбоев".

Дополнительные выплаты к зарплатам медиков, которые боролись с коронавирусом, должны быть учтены при расчете отпускных. Тем более, что медработникам пришлось перенести свои отпуска на более поздние сроки из-за пандемии. Президент отметил, что при этом не будет учитываться, когда в течение года специалисты будут уходить в отпуск. Понимая, что это окажет дополнительную финансовую нагрузку на региональные бюджеты, Путин пообещал оказать помощь субъектам Федерации.

Помимо этого Путин поручил правительству разработать механизмы льгот и преференций для студентов-медиков, борющихся с коронавирусом, при продолжении ими дальнейшей учебы по специальности. Он напомнил, что в период эпидемии COVID-19 вместе с врачами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов, которые "получили настоящее боевое крещение и прошли проверку на верность будущей профессии".



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