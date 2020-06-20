 

Дагестану поможет вся страна

20.06.2020, 14:30, Новости дня

Дагестан в борьбе с коронавирусом COVID-19 может рассчитывать на поддержку всей страны. Об этом сообщил в ходе встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин.

Президент пообщался с представителями Дагестана, напомнив: когда республика столкнулась с нападением международных террористов, дагестанский народ встал на защиту не только своих интересов, но и всей страны.

И в сложные моменты в жизни дагестанского народа республика вправе рассчитывать на поддержку всей страны, подчеркнул глава государства. Страна, по его словам, должна отвечать республике поддержкой при возникновении проблем подобного рода.

Встречу президента с медработниками транслируют телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.



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