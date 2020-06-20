“МанЮнайтед” повторил за “Ливерпулем” рекорд по голам на всех стадионах премьер-лиги

20.06.2020, 14:30, Новости дня

Английский "Манчестер Юнайтед" стал вторым клубом премьер-лиги, который отличился забитыми голами на всех стадионах, когда-либо принимавших матчи турнира. Всего их 59.

Это стало известно после того, как полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш с пенальти поразил ворота "Тоттенхэма" на лондонском одноименном стадионе, который был введен в эксплуатацию в 2019 году. С момента открытия арены гол португальского хавбека стал для "МЮ" как раз первым.

Таким образом, благодаря этому мячу в ворота "шпор" клуб из Манчестера стал вторым по этому показателю в истории английской премьер-лиги после "Ливерпуля", о чем сообщает Gracenote Live.