 

“МанЮнайтед” повторил за “Ливерпулем” рекорд по голам на всех стадионах премьер-лиги

20.06.2020, 14:30, Новости дня

Английский "Манчестер Юнайтед" стал вторым клубом премьер-лиги, который отличился забитыми голами на всех стадионах, когда-либо принимавших матчи турнира. Всего их 59.

Это стало известно после того, как полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш с пенальти поразил ворота "Тоттенхэма" на лондонском одноименном стадионе, который был введен в эксплуатацию в 2019 году. С момента открытия арены гол португальского хавбека стал для "МЮ" как раз первым.

Таким образом, благодаря этому мячу в ворота "шпор" клуб из Манчестера стал вторым по этому показателю в истории английской премьер-лиги после "Ливерпуля", о чем сообщает Gracenote Live.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Тбилиси отреагировал на переименование Цхинвала в Сталинир

14.04 / В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию

09.06 / CNN – из-за обвала цен на нефть BP сократит 10 тысяч рабочих мест

28.05 / В Крыму ответили на призыв американского дипломата о водной блокаде полуострова

12.06 / COVID-19: штаты снимают ограничения, количество новых заражений растет

16.06 / Кличко заявил, что число новых заболевших COVID-19 в Киеве некорректно из-за технических неполадок в Минздраве

08.06 / В Москве бывший чиновник мэрии стрелял из окна и ранил прохожих. СК возбудил три уголовных дела

17.06 / Кабмин Украины ужесточил требования для смягчения карантина

08.05 / Священнослужителя заподозрили в педофилии в Оренбургской области

14.05 / После сообщения о выплатах семьям с детьми в Сети появились фейковые сайты госуслуг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска