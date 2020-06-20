Адвокат Ефремова объяснил, почему семье погибшего в ДТП больше не будут предлагать компенсацию

20.06.2020, 14:30, Новости дня

Юридические представители артиста Михаила Ефремова, который попал в смертельное ДТП в Москве, больше не будут предлагать семье погибшего Сергея Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду, сообщил адвокат Эльман Пашаев.

Пашаев заявил, что представители артиста «неоднократно пытались связаться с семьей», сам защитник разговаривал с братом Захарова, который выражал готовность встретиться, передает РИА «Новости».

«Он адекватный человек, небогатый, он хочет получить денежные средства, но ссылается на своего представителя, от которого якобы требуется какое-то разрешение. Из-за этой ситуации, из-за действий этого самого представителя в семье сейчас идет внутренняя борьба за компенсацию, за то, чтобы их всех признали потерпевшими. Устраивается какой-то грязный театр», – отметил он.

Пашаев уточнил, что больше сторона Ефремова не будет предпринимать попыток связаться с родственниками погибшего.

«Они могли бы получить достаточно большие денежные средства, но выбрали позицию, при которой мы будем за ними бегать, это манипуляция. Раз они так решили, то пусть компенсацию определит суд, а мы заплатим эти средства, которые, к слову, будут гораздо более скромными, нежели те, что мы предлагали ранее», – добавил он.

Отметим, что до этого представитель семьи Сергея Захарова Александр Добровинский неоднократно заявлял, что семья приняла решение «не брать ни одной копейки» с Ефремова.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.