Минобороны рассказало о состоянии вакцинированных от коронавируса

20.06.2020, 14:30, Новости дня

Добровольцы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, нежелательных реакций у них нет, заявили в Минобороны.

После введения вакцины все испытуемые находятся под непрерывным контролем медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, заверили в ведомстве, передает ТАСС.

«Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено», – сказал анестезиолог-реаниматолог госпиталя Олег Чихляев.

Он уточнил, что после проведения исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины планируется провести вакцинацию остальных добровольцев.

Напомним, клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в госуниверситете имени Сеченова и в госпитале Бурденко.