 

Меркель не исключила, что Германия введет новые санкции против России за убийство Хангошвили

20.06.2020, 14:18, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин оставляет за собой право ввести санкции против России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Немецкая прокуратура считает, что официальная Москва причастна к покушению, совершенному в августе 2019 года.

“Мы оставляем за собой право реагировать так, как и сказал федеральный министр иностранных дел [Хайко Маас], но сначала нам нужно подождать и посмотреть, к чему приведет судебное разбирательство”, – сказала Меркель на брифинге 19 июня, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Мааса о возможном введении санкций против России.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). Во время Второй чеченской войны Хангошвили командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии.

По данным “Немецкой волны”, Хангошвили имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.

Хангошвили был убит 23 августа 2019 года в Берлине: киллер подъехал к жертве на велосипеде и сделал несколько выстрелов. Убийцу вскоре задержали.

6 декабря Bellingcat опубликовал расследование, в котором говорилось, что задержанного зовут Вадим Красиков, он въехал в Германию по документам, выданным на имя Вадима Соколова. Расследователи считают, что он связан с ФСБ России.

18 июня прокуратура Германии предъявила россиянину официальные обвинения в убийстве и незаконном владении оружием. По мнению немецких правоохранителей, он совершил убийство по заказу “ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / “Из области фантастики”. Экс-глава польской дирекции Евро 2012 рассказал, как Суркис предлагал ему организовать чемпионат

17.04 / Рекордный прирост больных COVID-19 в России фиксируется шестой день подряд

15.04 / В полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» прошли более 500 человек

02.06 / Астронавт рассказал об «отличной работе» туалета в Crew Dragon

10.04 / Россияне высказались по поводу позиций страны в космосе

04.06 / Общественных наблюдателей на голосовании по Конституции обеспечат средствами защиты

21.05 / Эксперт: Претензии «Голоса» к подбору наблюдателей за голосованием носят сюрреальный характер

14.04 / Зоологи: необходимо прекратить отстреливать волков в Красноярском крае

24.05 / Лоза ответил на слова Пригожина об оказавшихся в «чудовищной ситуации» артистах

11.04 / G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска