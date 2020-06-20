Военный историк рассказал, на что обратить внимание на предстоящем параде Победы
20.06.2020, 14:16, Новости дня
На параде Победы 24 июня планируется показать 24 единицы современной и модифицированной военной техники, рассказал военный историк Юрий Кнутов.
«Будут показаны модернизированные танки Т-90 и Т-72 с новыми башнями и прицелами, которые позволяют получать информацию о целях в режиме онлайн. Танк «Армата» с бронекапсулой «Афганит», которая защитит членов экипажа от попадания переданных Украине ПТРК «Джавелин». Будут боевые машины пехоты, изготовленные на платформе «Курганец». Зенитная установка «Деривация» с универсальной пушкой в 57 мм, которая способна бороться как с воздушными, так и наземными целями. Такого оружия у нас не было», – цитирует историка «Вечерняя Москва».
По его словам, на параде должны появиться новейшие системы ПВО С-350 «Витязь», они заменят первую модификацию С-300 «Бук». Эти комплексы могут бороться с аэродинамическими целями и с баллистическими.
Также будут продемонстрированы самоходные установки, пусковую и пускозаряжающую установку комплекса С-400В4.
«Это один из мощнейших комплексов в мире. Он имеет противоракетные и противосамолетные части. Способен бороться с баллистическими ракетами. У США таких образцов нет. У них системы либо противоракетные, либо противосамолетные», – указал эксперт.
Также на параде планируется продемонстрировать новую модификацию самоходного ЗРПК «Панцирь», арктическую версию комплекса «Панцирь С1» на гусеничном ходу, и «Панцирь СМ» на новой автомобильной базе и с новой бронированной кабиной.
Эксперт предположил, что покажут ракеты для борьбы с беспилотными аппаратами, самоходную артиллерию «Коалиция-СВ».
«Коалиция-СВ» – одна из лучших установок в мире, способная вести огонь по принципу шквал огня. Такие установки делают, пожалуй, только немцы. Британцы пытались, но не запустили в производство», – сказал Кнутов.
Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.
Приглашения на парад Победы уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.
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