Путин поручил держать на контроле выплаты медикам

20.06.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медицинским работникам.

«Прошу правительство, Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев», – сообщил глава государства в ходе встречи с медиками в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что все выплаты за особые условия труда не будут облагаться налогом.

«Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми», – отметил он.

Путин добавил, что наряду с налогами необходимо решить вопрос с отпускными. По его словам, многие медики откладывают и переносят планы на летний отдых.

«Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск», – заверил Путин.

Все выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом, необходимо сохранить на июль и август, подчеркнул президент.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», – сказал он.

Также президент выразил мнение, что молодых медиков необходимо дополнительно поощрить за работу с больными коронавирусом.

«В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии. Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности», – отметил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, стабилизировалась.

Напомним, 19 мая президент Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

В июне премьер Михаил Мишустин сообщил, что общая сумма субсидий на выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, превысит 5 млрд рублей.