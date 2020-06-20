Путин назвал российские лекарства лучшими в мире

20.06.2020, 14:08, Новости дня

Российские лекарства – лучшие в мире по качеству и чистоте, сообщил президент страны Владимир Путин ходе встречи с медиками в формате видеоконференции.

«Будем надеяться, что в ближайшее время вакцина [от коронавируса] появится… ну и, конечно, то, что у нас появились лекарственные препараты. На мой взгляд, вот то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте. Это очень здорово», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью 2020 года.

Напомним, в госуниверситете имени Сеченова начались клинические испытания вакцины от коронавируса, ее ввели первым 18 добровольцам. Также опытную вакцину против нового коронавируса ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.