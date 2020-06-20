Путин поблагодарил медиков и назвал их героями

20.06.2020, 13:53, Новости дня

Президент Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг.

Трансляция встречи Путина с медработниками в формате видеоконференции ведется на YouTube-канале RT.

«От всей души поздравляю вас (…) Всех медицинских работников страны с наступающим профессиональными праздником. Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за самоотверженный труд. Я уже делал это неоднократно опосредованно, без контакта с вами, а вот сейчас хочу это сделать, что называется, в прямую, за то, что в период серьезных испытаний вы достойно, мужественно выполняли, да и выполняете до сих пор свой долг», – сказал глава государства.