 

Ouest-France – в Бразилии число заразившихся COVID-19 превысило 1 миллион

20.06.2020, 13:50, Новости дня

Министерство здравоохранения Бразилии зарегистрировало свыше 1 млн. случаев заболевания новым коронавирусом, пишет Ouest-France. Издание отмечает, что заразившихся может быть намного больше из-за недостаточного тестирования, а правительство во главе с Жаиром Болсонару продолжает недооценивать серьёзность ситуации.


Reuters

В пятницу Бразилия перешагнула порог в миллион подтверждённых случаев заболевания коронавирусом, пишет Ouest-France со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны. В то же время в самой крупной стране Латинской Америки зафиксировали рекорд по числу новых случаев заражения: за день там прибавилось 54 771 заболевших. Согласно данным агентства AFP, с начала июня в этом государстве зарегистрировали больше всего новых заражений и смертей от коронавируса, однако пока по этим показателям на первом месте остаются Соединённые Штаты.

Как объясняет Минздрав Бразилии, такой резкий прирост заболевших частично объясняется «нестабильным сбором данных в таких штатах, как Баия, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу». По его словам, данные за несколько дней привязывают к какому-то одному дню. При этом учёные считают, что официальная статистика предоставляет сильно заниженные цифры из-за недостаточного количества тестирований в стране, где живёт 212 миллионов человек. Тем не менее отмечается, что кривая распространения коронавируса, по-видимому, должна сейчас выйти на плато после значительного роста заболевших за последние недели.

Несмотря на это, количество ежедневных смертей от коронавируса в последние дни остаётся на очень высоком уровне — больше 1200 случаев. Это означает, что эпидемия не находится под контролем, как утверждают власти. Правительство страны не разработало специальную стратегию по борьбе с COVID-19, а президент Жаир Болсонару преуменьшает ситуацию с кризисом и призывает граждан не сидеть в карантине, иначе они потеряют работу, пишет Ouest-France.



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