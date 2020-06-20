Замурованное в бетон тело ребенка нашли под Астраханью

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20.06.2020, 13:48, Новости дня

В Астраханской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве собственного 12-летнего сына, тело ребенка нашли в бетоне под полом дома, информирует региональный СУ СК.

В марте 2020 года семейная пара сообщила правоохранителям, что их 12-летний сын ушел в школу и не вернулся, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщается на сайте ведомства.

«В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления СК РФ по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату», – пояснили в СК.

По версии следствия, ребенок ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. В ходе ссоры 56-летняя мать ударила мальчика гантелей, тот умер на месте.

Семья потерпевшего пыталась запутать следователей, сообщая, что ребенка якобы видели около дома. Также родственники с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения, чтобы придать видимость тому, что он еще жив.

Мать ребенка задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу.

В мае в Краснодарском крае годовалый мальчик умер от побоев, следствие обвинило в нанесении травм мать ребенка и ее сожителя.



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