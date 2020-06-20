Определены сроки выпуска российской вакцины от коронавируса

20.06.2020, 13:48, Новости дня

Выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью 2020 года, сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4 тыс. образцов плазмы крови», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Он объяснил, что разработанная тест-система выявляет наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител и позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. Плазма может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами протекания COVID-19.

Отмечается, что испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных проведены в 48-ом Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Кроме того, как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Минобороны совместно с центром Гамалеи приступили к клиническим испытаниям комбинированной векторной вакцины, которые проходят в штатном режиме.

«Клинические испытания начались. Все идет штатно. Когда будут результаты, мы сообщим», – рассказал министр.

Напомним, в госуниверситете имени Сеченова начались клинические испытания вакцины от коронавируса, ее ввели первым 18 добровольцам. Также опытную вакцину против нового коронавируса ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.