Внук участника Парада Победы рассказал, как Сталин отвертелся от подвыпившего генерала

20.06.2020, 13:30, Новости дня

Один из генералов на приеме в Кремле после Парада Победы в июне 1945 года несколько раз пробовал чокнуться с Иосифом Сталиным, но тот в шутку уклонялся от этих попыток, рассказал внук очевидца того случая, участника парада генерал-полковника Кузьмы Трубникова Юрий Трубников.

«Дед запомнил момент проявления юмора Сталиным – тот обходил столы, поздравляя генералов. Кто-то из них, имени уже не помню, пытался чокнуться со Сталиным, провозглашая ему здравицу», – передает РИА «Новости» сообщение Трубникова.

По его словам, верховный главнокомандующий «явно получал удовольствие, отводя свою рюмку» от рюмки подвыпившего генерала. Действие повторилось примерно три раза, после чего он сказал, что «генералу достаточно».

На Параде Победы 24 июня 1945 года Кузьма Трубников шел во главе сводного полка 2-го Белорусского фронта. На следующий день советское правительство устроило в Кремле торжественный прием в честь состоявшегося накануне Парада Победы. На приеме присутствовало свыше 2,5 тыс. человек, во время него был дан концерт с участием лучших советских артистов.

Напомним, в храме Вооруженных сил России, возведенного к 75-летию Победы в подмосковной Кубинке, шли споры о том, как использовать спорные элементы декора – образы Иосифа Сталина в сценах Великой Отечественной войны и президента Владимира Путина в мозаике на тему Крыма. Так, весной в РПЦ возникли споры по поводу размещения мозаики, на которой был изображен штандарт с портретом Иосифа Сталина.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда высказался против изображения.

В итоге было решено, что изображение Иосифа Сталина не будет размещено в главном храме Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот».