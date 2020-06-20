Фотошпионы засняли новый логотип Kia на руле бизнес-седана Cadenza

20.06.2020, 13:30, Разное

В этом году представители бренда Kia рассказали о том, что запланирована смена дизайна логотипа компании. Фотошпионам удалось заснять его на руле у бизнес-седана Cadenza или К7.

Ранее в Сети появилось патентное изображение логотипа Kia, судя по которому, корейский производитель отошел от традиционного овала. Теперь это будет сочетание символов, которые объединяются в название бренда.

Фотошпионы издания The Korean Car Blog запечатлели рулевое колесо седана Cadenza, на котором красуется обновленный логотип. В Сети появился соответствующий снимок, на котором можно рассмотреть все различия между прежним и новым дизайнами. Сведений о том, на каких именно моделях бренда Kia будет использовать обновленное лого, пока нет. Возможно, такой формат будет предназначаться только для гибридных версий или электромобилей, произведенных корейской компанией.