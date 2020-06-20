 

Лукашенко заявил о попытках “раскачать ситуацию” в Белоруссии из-за рубежа

20.06.2020, 13:23, Разное

На совещании по мерам поддержки экономики со стороны банковской системы президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некие силы с Запада и Востока пытаются “раскачать” ситуацию в стране. Однако глава государства заверил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации ситуации и организации “майдана”.

Лукашенко подчеркнул, что никому не позволит сломать Белоруссию. Он отметил, что потратил всю свою жизнь на создание независимого государства.

“Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило”, – заявил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что за одним из кандидатов в президенты Белоруссии могли стоять топ-менеджеры российского “Газпрома”. В результате бывший руководитель “Белгазпромбанка”, оппозиционный политик и один из претендентов на высший пост в белорусском государстве Виктор Бабарико оказался в тюрьме.

В Кремле заявили, что Москва не имеет своих фаворитов в президентской гонке в Белоруссии. Там отметили, что Россия придерживается принципа невмешательства в дела других государств.



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