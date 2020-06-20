Пушков оценил ответ Лондона на статью Путина о Второй мировой войне
20.06.2020, 13:16, Новости дня
Сенатор Алексея Пушков прокомментировал ответ МИД Великобритании на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.
Пушков написал в Twitter, что «Лондон решил не вступать в полемику с Путиным по Второй Мировой войне».
Сенатор указал, что МИД Британии признал роль СССР в разгроме нацизма, однако оставил без комментариев тему причин начала войны.
Он добавил, что Мюнхенский сговор Запада с Гитлером является «ахиллесовой пятой» попыток возложить вину за начало войны на СССР.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.
В МИД Великобритании отреагировали на статью, заявив, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Лондон выступил против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах».
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