Пушков оценил ответ Лондона на статью Путина о Второй мировой войне

20.06.2020, 13:16, Новости дня

Сенатор Алексея Пушков прокомментировал ответ МИД Великобритании на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

Пушков написал в Twitter, что «Лондон решил не вступать в полемику с Путиным по Второй Мировой войне».

Сенатор указал, что МИД Британии признал роль СССР в разгроме нацизма, однако оставил без комментариев тему причин начала войны.

Он добавил, что Мюнхенский сговор Запада с Гитлером является «ахиллесовой пятой» попыток возложить вину за начало войны на СССР.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.

В МИД Великобритании отреагировали на статью, заявив, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Лондон выступил против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах».