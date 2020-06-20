Экспертиза по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова признала его вменяемым

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20.06.2020, 13:10, Новости дня

Психиатрическая экспертиза по телу об аварии с участием актера Михаила Ефремова признала его вменяемым. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, экспертиза подтвердила дееспособность Ефремова, при этом психиатр обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве вечером 8 июня. По данным дорожной полиции, актер, который находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada. Его водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, вскоре умер в больнице.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру грозит от пяти до 12 лет заключения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

13 июня Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, предложил родственникам помощь и пообещал, что не будет “отмазываться” от наказания. Семья погибшего заявила, что не принимает извинений актера.

 



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