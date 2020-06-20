Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в королевскую семью: новое решение пары, еще больше отдалившее их от дворца

20.06.2020, 13:09, Разное

На фоне появившихся слухов, что Меган Маркл и принц Гарри якобы планируют перебраться из Лос-Анджелеса обратно в Лондон, так как рядом с их домом происходят беспорядки, появились другие сообщения, свидетельствующие об обратном. По данным журналиста Daily Mail, герцог и герцогиня прекратили сотрудничество с адвокатами королевы Елизаветы II – фирмой Harbottle & Lewis, которая представляла Гарри с его подросткового возраста. Их новую благотворительную организацию Archewell, которую им пока так и не удалось запустить в работу, будет представлять уже другая юридическая фирма – Fieldfisher. Ее штаб-квартира находится в Лондоне, а офисы – в разных городах Европы.

Королевская семья Великобритании

На этой неделе Меган и Гарри подписали все соответствующие документы, а это явно намекает на то, что пара не собирается воспользоваться предложением Ее Величества о возвращении их в состав “старших членов” королевской семьи. Оно действует 12 месяцев, начиная с конца марта 2020-го.

Это выглядит как демонстрация того, что Гарри и Меган не собираются возвращаться. Выбор адвокатов имеет огромное значение для Королевского дворца, и Джерард Тиррелл занимал нейтральную позицию между ним и Сассексами. Но Гарри и Меган хотят работать со своими собственными адвокатами, а не с теми, с кем также сотрудничает королевская семья. Они хотят независимой жизни, – заявил редактор Dail Mail Ричард Эден.

Меган Маркл, принц Гарри и Кейт Миддлтон

Напомним, 31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально распрощались со статусами Их Королевских Высочеств и перестали выполнять обязанности старших членов монаршей семьи. Они также прекратили пользоваться Instagram-аккаунтом @sussexroyal, и их сайт sussexRoyal.com отныне не обновляется.

Теперь Меган и Гарри, которых по-прежнему можно называть герцог и герцогиня Сассекские, действуют самостоятельно, и их первым шагом стало объявление о создании некоммерческой благотворительной инициативы Archewell. Свою работу фонд должен был начать еще в мае, но из-за пандемии коронавируса и бумажной волокиты запуск был отсрочен на неопределенный срок.