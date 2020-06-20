Ученые: Чувство справедливости у собак не зависит от свойств породы

20.06.2020, 13:09, Разное

Группа ученых из Австрии после проведения эксперимента пришла к выводам, что чувство справедливости у собак не зависит от определенных свойств той или иной породы. По словам специалистов, эти качества у животных развивались вместе со способностью сотрудничать с человеком.

Для того, чтобы проследить неприятие несправедливости у собак, были отобраны 12 пород, которые нацелены на работу вместе с человеком, а также такое же количество «самостоятельных» пород. Животных разбили на пары и их попросили дать лапу экспериментаторам. Вознаграждением для собак была колбаса, но ее могли получить они обе, либо одна из них, или вообще никто. В результате эксперимента оказалось, что собаки из обеих групп одинаково негативно реагировали, если имела место несправедливость. Однако представители «сотрудничающих» с человеком пород более охотно выполняли команды, чем «самостоятельные» собаки.

Ученые пришли к выводам, что различные породы по-разному нацелены на сотрудничество с хозяином и экспериментаторами. Также было выдвинуто предположение, что на самом деле обе группы испытуемых являются «сотрудничающими» собаками, так как различия в их природе до конца не изучены.