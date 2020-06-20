 

Вскоре должен состояться анонс смартфона Realme RMX2121 с поддержкой 5G

20.06.2020, 13:09, Разное

На сайте сертификации TENAA появились данные о новом гаджете компании Realme, который получил кодовое обозначение RMX2121. Это обозначает, что вскоре должна состояться официальная презентация смартфона с поддержкой сетей пятого поколения 5G.
Новинка от Realme получила 6,55-дюймовый дисплей и разрешение Full HD+. Согласно данным экспертов, у смартфона не просматривается дактилоскопический сканер, поэтому он, вероятнее всего, интегрирован в область самого экрана. В верхнем левом углу дисплея можно увидеть отверстие для фронтальной одинарной камеры. Кнопки управления предусмотрены по бокам смартфона. Прямоугольный блок с закругленными углами представляет собой тыльную многокомпонентную камеру.

Судя по тому, что Realme RMX2121 уже прошел сертификацию TENAA, вскоре его официально анонсируют. После этого почитатели этого бренда узнают подробнее о технических характеристиках нового смартфона.



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