В Минздраве разъяснили правила пребывания на пляжах во время карантина

20.06.2020, 13:06, Новости дня

Во время карантина в Украине на пляжах можно находиться без маски, но при этом обязательно придерживаться социальной дистанции. Об этом 20 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время брифинга, сообщается на странице ведомства в Facebook.

“Если мы говорим о пляжах, то дистанция между гражданами должна быть не менее 1,5 м друг от друга. В таком случае ношение масок, так как мы говорим, что это пребывание на воздухе, не является обязательным”, – заявил Степанов.

По его словам, маски нужны в помещениях и местах с большим скоплением людей, где невозможно придерживаться дистанции.

🔉 Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максим Степанов за 20 червня:▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано… Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Laupäev, 20. juuni 2020

Вчера мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что пляжи города уже открыты для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.

Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

С 13 июня в Украине наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, ежедневно фиксируют более 600 новых случаев коронавируса. За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 35 825. От коронавирусной инфекции скончалось 994 человека, выздоровело 16 406 больных.