Экспертиза признала Ефремова вменяемым – СМИ

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20.06.2020, 13:06, Новости дня

Российский актер Михаил Ефремов, спровоцировавший ДТП с одним погибшим, признан вменяемым. Об этом пишет агентство “Интерфакс” со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Собеседник агентства заявил, что экспертиза подтвердила дееспособность артиста. Необходимости в более глубоком стационарном обследовании Ефремова нет, добавил источник.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном “Лада”. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

По данным российской полиции, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также СМИ писали, что в крови актера нашли остаточные следи кокаина и каннабиноидов.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы отправил Ефремову под домашний арест.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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