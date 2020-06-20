Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев
20.06.2020, 12:53, Новости дня
На 62-м году жизни умер музыкант, участник рок-группы «Альянс» Олег Парастаев.
О смерти Парастаева сообщается на его страницах в соцсетях.
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Причина смерти не называется. Дата и время панихиды будут объявлены позднее.
Парастаев являлся участником музыкальной группы «Альянс». Артист также был автором музыки и текста хита «На заре» 1987 года.
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