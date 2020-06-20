Президент Хорватии решил посетить парад Победы в Москве

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20.06.2020, 12:48, Новости дня

Президент Хорватии Зоран Миланович приедет на празднование дня Победы в Москву 24 июня, которое было отложено 9 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции.

«Президент Республики Хорватия Зоран Миланович будет присутствовать 24 июня на праздновании Дня Победы, которое из-за пандемии было отложено 9 мая. В ходе визита будет проведена двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, темы которой согласовываются», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник телеканала N1.

Отмечается, что Хорватия хочет иметь хорошие отношения с Москвой и визит хорватского президента станет «символическим шагом».

Напомним, в конце мая российский лидер объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

На парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.



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