Президент Хорватии решил посетить парад Победы в Москве
20.06.2020, 12:48, Новости дня
Президент Хорватии Зоран Миланович приедет на празднование дня Победы в Москву 24 июня, которое было отложено 9 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции.
«Президент Республики Хорватия Зоран Миланович будет присутствовать 24 июня на праздновании Дня Победы, которое из-за пандемии было отложено 9 мая. В ходе визита будет проведена двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, темы которой согласовываются», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник телеканала N1.
Отмечается, что Хорватия хочет иметь хорошие отношения с Москвой и визит хорватского президента станет «символическим шагом».
Напомним, в конце мая российский лидер объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.
Приглашения на парад Победы уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
На парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет