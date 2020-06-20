Ефремова признали вменяемым

20.06.2020, 12:30, Новости дня

Актер Михаил Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем, сообщил источник, близкий к следствию.

Источник сообщил, что Ефремов признан вменяемым, без психических отклонений, передает ТАСС.

При этом артист «признал, что употребляет алкоголь и наркотики».

По словам источника, актер хотя и находился в депрессивном состоянии, но вел себя вежливо и корректно, адекватно ситуации и осознавал все происходящее с ним.

Между тем адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера.

«Я уже встречался с братом (погибшего), он мне показался разумным человеком, который готов к конструктивному диалогу. Но потом появляется представитель потерпевших и заявляет, что они не готовы брать деньги. (…) И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего», – отметил он.

«Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд, и компенсация будет такой, которую назначит судья своим решением», – добавил защитник.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.