 

Полицейского задержали по подозрению в убийстве коллег в Воркуте

20.06.2020, 12:30, Новости дня

В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег, тела которых были обнаружены в субботу в здании в Юнь-Ягинском переулке, сообщила пресс-служба МВД по Коми.

По горячим следам задержали сотрудника городского отдела полиции, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. На данный момент выясняются обстоятельства преступления и его мотивы.

Кроме того, руководством республиканского МВД назначена проверка, по результатам которой сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, он понесет ответственность в соответствии с законодательством, передает ТАСС.

Помимо этого, организации работы руководства ОВД с личным составом будет дана независимая оценка.

Как отметили в ведомстве, в отношении непосредственных руководителей этого сотрудника полиции было принято решение о мерах дисциплинарного воздействия.

Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, которые остановили машину такси за нарушение правил дорожного движения. Пострадали двое полицейских, сообщалось, что один из них в тяжелом состоянии. По факту стрельбы завели дело. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Число жертв коронавируса в США превысило 25 тыс. человек

19.06 / Минобороны заинтересовалось морской версией системы ПВО “Тор”

16.06 / Оперштаб: в настоящее время коронавирусом болеют почти 244 тысячи россиян

24.04 / Социальные предприятия в Москве получат поддержку до 1 млн рублей

11.05 / Коронавирус в Италии. Число пациентов в реанимациях впервые с 10 марта упало ниже 1 тыс.

23.04 / Проект «Морской старт» заморозили «до лучших времен»

16.06 / Собянин назвал возможные сроки открытия ресторанов

19.05 / Боровшимся с коронавирусом медикам предложили бесплатно отдохнуть в Сочи

13.04 / Daly Mail – «Пасха нам нужна как никогда» — Елизавета II обратилась к нации

04.06 / Китайца задержали в Уфе при даче взятки сотруднику ФСБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска