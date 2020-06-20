Штаб Бабарико подал документы для регистрации кандидата в президенты Белоруссии

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20.06.2020, 12:30, Новости дня

Штаб экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико подал в ЦИК Белоруссии документы для его регистрации кандидатом в президенты республики.

В Telegram-канале Бабарико указывается, что он «все еще не на свободе», однако «штаб проводит процесс регистрации до конца».

«Сегодня, 20 июня, мы подали пакет документов для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты Республики Беларусь в Центральную избирательную комиссию», – говорится в сообщении.

В ЦИК был подан полный пакет документов, «в абсолютном соответствии со статьей 68 избирательного кодекса Республики Беларусь».

Напомним, выборы президенты назначены в Белоруссии на 9 августа. Этап подачи в ЦИК документов на регистрацию кандидатов на высший государственный пост продолжается с 20 июня по 4 июля включительно.

Накануне Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил о задержании претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико по делу против «Белгазпромбанка», возбужденного по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имущество арестовано.

Сам Бабарико, которого в Белоруссии уже признали политзаключенным, заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг «Белгазпромбанка», носит заказной политический характер.

Он возмущен незаконностью и безосновательностью своего задержания, а также тем, что было нарушено его право на юридическую помощь.

Всего по делу арестованы около 20 человек, включая сына Бабарико.



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