Генеральная репетиция парада Победы состоялась на Красной площади

20.06.2020, 12:08, Новости дня

Генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в субботу на Красной площади, информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В сообщении министерства говорится, что «на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «в тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации».

Вместе с тем ТАСС сообщает, что по Красной площади прошли более 14 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц техники, в небе над Москвой пролетели 75 летательных аппаратов.

В составе пешей колонны по Красной площади промаршировали более 40 парадных расчетов, состоящих из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств.

Кроме того, прошли глубокомодернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-миллиметровым боевым модулем, БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», зентные ракетные системы С-350 «Витязь» и С-300В4, модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1М».

Также в репетиции парада приняли участие реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», береговые ракетные комплексы «Бал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 и «Тайфун-ВДВ» с дистанционно управляемыми боевыми модулями, тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка», боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ.

Авиация пролетела в составе 16 групп. Открыли воздушную часть вертолеты армейской авиации, в частности, прошли десантно- транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28 в боевом порядке «клин».

Далее пролетели воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они были представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78.

Затем проследовали две группы самолетов оперативно-тактической авиации (МиГ-29 и Су-24) в боевом порядке «пеленг». Замкнули строй две группы по одному звену самолетов МиГ-31К и Су-57.

В заключительной части над Красной площадью прошел строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке «тактическое крыло», группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи».

Завершила воздушную часть группа из шести штурмовиков Су-25 с использованием аэрозольного распыления цветов государственного флага России.

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.