Бокерия назвал лучший способ омоложения организма

20.06.2020, 12:08, Новости дня

Согласно проведенному в США исследованию, существует действенный способ оздоровить организм, сообщил главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия.

Люди, которые хотя бы раз в неделю устраивают двухчасовую прогулку, в среднем живут на семь-восемь лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни, рассказал врач в интервью на Рен ТВ.

Бокерия также отметил, что его супруга когда-то организовала движение «Прогулка с врачом», которое имело колоссальный успех. Так, однажды Бокерия прилетел в Самару, там его встретили тысячи людей. Вместе они прошли около километра.

«Ходьба для человека, который профессионально не занимался – это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания», – подчеркнул Бокерия.

Однако кардиолог отметил, что после самоизоляции россияне не должны резко бросаться в пробежки по паркам. Это прежде всего касается тех, кто раньше даже не занимался физкультурой, а теперь решил усиленно бегать. Бегать надо с пульсометром, и если он показывает увеличение пульса на 25%, то пробежку нужно остановить.

«Это максимум, скажем, для людей до 60 лет. На 25% пульс увеличился, значит на сегодня достаточно», – подытожил Бокерия.

Ранее сообщалось, что уровень «плохого» холестерина в организме можно снизить без лекарств, добавив в свой рацион несколько полезных продуктов.

Кроме того, в рекомендациях Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ назвали полезные для сердца продукты.