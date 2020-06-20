 

От COVID-19 в России умерли более 8 тысяч человек

20.06.2020, 12:00, Новости дня

С начала эпидемии коронавируса от COVID-19 в России умерли 8002 человека. Об этом 20 июня сообщили в московском оперативном штабе по противодействию эпидемии.

За последние сутки, по данным штаба, в 85 регионах России было выявлено 7889 новых случаев коронавируса, в том числе 1648 – в Москве и Московской области.

Число выздоровевших за сутки превысило 10 тысяч человек, а всего с начала эпидемии вылечились 334,5 тысячи.

Всего с начала эпидемии на территории России было зафиксировано 576 952 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В мире общее число заражений, по официальным данным правительств, составило 8,6 миллиона. 19 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что мир вступил в “новую опасную фазу распространения коронавируса COVID-19 на фоне стремления стран возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры”.

 



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