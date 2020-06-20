Оксана Лаврентьева объявила о закрытии брендов Alexander Terekhov и Terekhov Girl

20.06.2020, 11:57, Разное

Пандемия коронавируса в буквальном смысле заставила нас остановиться, замедлиться и хорошенько подумать о себе и о своем будущем. Кто-то поменял в этот период работу; кто-то сыграл свадьбу и переехал в другую страну, лишь бы воссоединиться со второй половинкой, несмотря на все карантинные меры; кто-то записался на новые курсы или открыл в себе новые таланты. Оксана Лаврентьева – владелица “Русмоды” – оказалась в этом же числе. Несколько часов назад она опубликовала на личной странице в Instagram пост, в котором призналась, что едва не потеряла свою компанию из-за коронавируса, но в итоге тяжелые времена лишь сподвигли ее к переменам. В частности, она прекращает сотрудничество с дизайнером Александром Тереховым, закрывает бренды Alexander Terekhov и Terekhov Girl и открывает новую компанию.

Covid чуть не разрушил всё, что я строила долгие 10 лет, за три месяца. Моя компания с оборотом 10 млн $ в год, 300-ми сотрудниками, собственными фабриками и сетью магазинов сократилась за карантин в четыре раза. Нам было очень трудно эти месяцы, и мы все пережили дикий стресс. Но кризис, как оказалось, это не только потери, а ещё – прекрасная возможность для нового.

Сидя дома, я поняла, что мне нужно полностью сменить направление и сделать то, о чём я раньше даже не смела мечтать: создать компанию имени себя и делать свой собственный бренд. Для того, чтобы осуществить этот шаг, я приняла решение закрыть бренды @terekhovofficial и @terekhovgirl (поклонники марок смогут купить последние две коллекции осень-зима 2021 и весна-лето 2021, которые уже созданы и скоро поступят в продажу).

Девочкой я мечтала быть художником-модельером и сейчас настал момент, когда я наконец готова подарить моей “девочке” её мечту.

Таким детским фото Оксана сопроводила пост

В своем рабочем Instagram-аккаунте Оксана рассказала подробнее о новой компании:

Я приняла решение переформатировать бизнес и открыть новую компанию Oxana Lavrentieva & Co. В “& Co” войдёт моя надежная проверенная команда, которой я предложила стать моими партнёрами. Все будущие совладелицы компании – женщины.

Как вы уже знаете, я давно собиралась запустить свою линию одежды под брендом OLOLOL и считаю, что сейчас самое время реализовать задуманное. В ближайшее время мы начнём работу над новой маркой и планируем, что следующим летом в продажу поступит первая коллекция бренда OLOLOL.

Я благодарна всем, кто работал со мной эти годы, и благодарна лично Саше Терехову за сотрудничество. Ателье “Atelier Moscow” продолжит свою работу в прежнем режиме.